Real, Kovacic "Milan? Nella vita può accadere di tutto"

Ha vissuto la finale dalla tribuna di San Siro, ma anche Kovacic può festeggiare la conquista della Champions come tutti i suoi compagni del Real. Ha lasciato Milano e ora, chissà, potrebbe tornarci, sponda rossonera. "Mi è dispiaciuto andar via dall'Inter, sono stati due anni e mezzo molto belli ma il Real è una grande squadra - ha detto a Fcinternews - Il Milan? Non penso ad altre squadre, nella vita può accadere di tutto ma non ci penso ora".