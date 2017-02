Real, Isco non rinnova: su di lui City, Chelsea e Juve

Il Mundo Deportivo, in particolare, racconta che già quando era al Malaga, prima di firmare per il Madrid, Isco era stato molto vicino ai blaugrana. Ora, la situazione è semplice: il contratto che lega il giocatore al Real scade nel 2018, ma il futuro del giocatore si decide a giugno. Anche perché, chiuso in blanco, Isco cerca spazio per guadagnarsene poi altro anche in chiave nazionale, tenuto conto che tra un anno ci sarà il Mondiale di Russia. E, tornando a Marca e alla Juve, ecco che torna fuori pure il nome di Dybala: il Real vuole l'argentino e, scrivono in Spagna, Isco potrebbe entrare nell'operazione.