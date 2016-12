Real, Del Bosque promuove Benitez: "Un grandissimo". E Bronzetti: "Al 99% andrà al Real"

Non ha praticamente dubbi Bronzetti: Perez avrebbe già deciso chi sostituirà Ancelotti. Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport', il numero uno del Real Madrid vorrebbe presentare alla stampa il nuovo allenatore già lunedì prossimo, il giorno dopo dell'ultima partita del campionato italiano. Nonostante lo scarso gradimento per Benitez tra i tifosi, Florentino andrà dunque dritto per la propria strada. Come ha già fatto con l'esonero di Ancelotti, amatissimo dalla squadra, che giusto un anno fa ha portato a Madrid la 'Decima' Champions League.