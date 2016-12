Real, clamoroso: CR7 ha incontrato il presidente del Psg

Clamorosa indiscrezione di mercato su Cristiano Ronaldo. Stando ad alcuni media francesi, mercoledì scorso la stella del Real Madrid avrebbe incontrato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaïfi per parlare di un suo possibile passaggio in Ligue 1. Il portoghese sarebbe arrivato a Parigi con un jet privato e poi sarebbe subito rientrato a Madrid per non destare sospetti, ma è stato avvistato in un terminal privato.