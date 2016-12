Real-Chelsea, Morata più 90 milioni di euro per Hazard

Questa trattativa lungo l'asse Madrid-Londra non sta passando inosservata dalle parti di Torino. I tifosi juventini sperano in un esito positivo perché con l'acquisto di Hazard (e a quelle cifre riportate dalla stampa inglese), Perez rinuncerebbe a Pogba. Il francese non è in vendita, ma davanti a un'offerta di 120 milioni di euro anche la famiglia Agnelli avrebbe tentennato.