Real, Benitez vuole Murillo: per l'Inter è incedibile

Il 12 aprile 2014 i giornali spagnoli titolarono sul muro del Granada contro cui aveva sbattuto il Barcellona di Messi, sconfitto per 1-0. Un muro eretto da un ragazzo di allora 21 anni, scoperto in Colombia quando ancora era adolescente dagli osservatori della famiglia Pozzo: Jeison Murillo. Oggi, dopo oltre un anno e mezzo e soprattutto dopo dodici partite da protagonista con la maglia dell'Inter accompagnate una media voto impressionante, ecco che i media iberici tornano ad occuparsi di lui, giusto per segnalarne l'innamoramento calcisitico di Benitez.



Potenza della M2 nerazzurra, di quell'accoppiata Murillo-Miranda che sta facendo le fortune dell'Inter capolista e attirando di conseguenza le attenzioni dei principali club europei: nessuna sopresa per il brasiliano ex Atletico Madrid - per quanto un'ambientamento tanto rapido con un calcio totalmente nuovo non era scontato - diverso invece il discorso per il colombiano, se non altro per la sua carta d'identità. A dispetto dei suoi 23 anni, Murillo sta invece dando prova di una grande personalità che, unità a buone doti tecniche e superlative qualità atletiche, ne ha fatto uno dei migliori centrali della Serie A, sicuramente quello con più ampio margine di crescita.



Da qui, secondo quanto scrive Don Balon, la richiesta di Benitez a Florentino Perez. Obiettivo dichiarato, dunque, ma tutt'altro che facile da raggiungere: l'Inter lo ha pagato 8 milioni di euro più 1 milione di bonus, facendogli firmare un contratto quinquennale con un ingaggio di 1.2 milioni di euro a stagione, ma la sua quotazione è già lievitata e, cosa che più conta, Mancini vede in lui il perno difensivo dell'Inter dei prossimi anni. Dunque, porte chiuse, chiusissime, alle pretese di Benitez e del suo Real.