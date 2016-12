Real, Benitez pone le sue condizioni

Come racconta "As", tra questi figurano il preparatore atletico Paco de Miguel, l'allenatore dei portieri Xavi Valero, l'analista Antonio Gomez, senza scartare l'ipotesi dell'attuale direttore sportivo azzurro, Riccardo Bigon, il cui lavoro è sempre stato molto apprezzato da Benitez. Ma l'aspetto più importante resta il mercato. Considerando che il Real non avrà problemi di budget, l'ex "Don Rafé" vuole essere sicuro di venire ascoltato per quanto riguarda le sue esigenze. Insomma, Benitez chiederà subito chi comprare per non avere sorprese e chiede rassicurazioni in merito ai nomi dei giocatori che arriveranno.