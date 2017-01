Florentino Perez fa sul serio: il presidente del Real Madrid sarebbe disposto a offrire 105 milioni alla Juventus per strapparle Dybala. Al giocatore, poi, verrebbe garantito un ingaggio di 10 milioni a stagione. Lo riporta il quotidiano spagnolo Sport, per il quale anche il Barcellona sarebbe interessato al giocatore, ma non arriverebbe a offrire cifre simili a quelle del Real.