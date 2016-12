Ranocchia, si complica la pista Liverpool

Si complica la pista Liverpool per Andrea Ranocchia. Non c'è l'offerta di 9 milioni di euro per l'Inter: i Reds al momento lo vorrebbero solo in prestito. I nerazzurri, invece, sono pronti a cedere il difensore solo a titolo definitivo. Ranocchia ha i bagagli pronti perché vuole mettere minuti nella gambe per convincere Conte a convocarlo per l'Europeo. Non faranno follie neanche Torino e Bologna: i nerazzurri attendono l'offerta giusta.