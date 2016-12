Raiola "tranquillizza" il Milan: "A 38 milioni lo compro io"

"A me non risulta nulla, se c’è stata una simile offerta evidentemente è stata prospettata al Milan... Ma io non so nulla di questa storia", ha aggiunto come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Di sicuro la bella stagione d'esordio di "Gigione" non è passata inosservata e a questo punto il Milan deve stare attento. Perché se è vero che tutte le parti interessate non stanno pensando a un imminente cambio di maglia, lo è anche il fatto che davanti a una proposto indecente, allora i rossoneri potrebbero cedere il loro potenziale "top player" per rianimare le casse societarie. E, si sa, quando c'è di mezzo Raiola, tutto è possibile.