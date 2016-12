Raiola spinge Balotelli al PSG

15:00 - Mario Balotelli a Parigi, Edinson Cavani all'Arsenal. E' questo il grande progetto di Mino Raiola che, come rivelato dal nostro Paolo Bargiggia, sta provando in questi giorni a liberare SuperMario dal Liverpool per portarlo in Francia. Un progetto ambizioso che garantirebbe a Balo un altro contratto importante e gli permetterebbe di rilanciarsi al fianco del suo amico Ibra. L'operazione, però, è strettamente legata a Cavani, in rotta con i parigini.

Sul Matador si sta muovendo Wenger che ha individuato nell'uruguayano il rinforzo perfetto per il suo Arsenal. La trattativa, però, deve ancora decollare. Il PSG può anche essere disposto a trattare la cessione di Cavani, ma non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire se non per una grande offerta. A quanto possa arrivare l'Arsenal è ancora tutto da capire. Spettatore interessato è, intanto, Balotelli che vede il suo destino legato a doppio filo con quello del Matador. Se Cavani dovesse partire, per SuperMario di aprirebbe un'autostrada in direzione Parigi. Altrimenti anche per Raiola non sarebbe facile piazzare il suo assistito. L'unica certezza è che Balo vuole lasciare Liverpool e Rodgers, nonostante le dichiarazioni di facciata, non sembra poi così irremovibile nella sua volontà di trattenerlo.