Raiola spaventa la Juve: "Pogba via? Se ci sarà l'occasione la coglierà"

10:13 - Mino Raiola spaventa la Juventus: è allarme per Pogba e semaforo rosso per Mkhitaryan. Il procuratore è intervenuto in esclusiva a Calciomercato in onda su Mediaset Premium e ha aperto all'addio del francese ai bianconeri: "Non può restare ancora tanto in Italia. Dipenderà dai bianconeri. Noi abbiamo rinnovato e siamo contenti, ma quando ci sarà il momento giusto per andare via lo coglieremo. Vedremo, non so quando arriverà il momento giusto...".

Paul Pogba ha avuto una crescita esponenziale: "Io conoscevo il suo talento, ma quando porti in Italia un ragazzo così giovane non è facile imporsi subito. E' cresciuto rapidamente, non me l'aspettavo neanche io. Nedved dice che è da Pallone d'Oro".

Il nuovo obiettivo della Juve è Mkhitaryan: "Ha ottime qualità tecnico-tattiche ed è un giocatore straordinario. Lui in bianconero? Non so se riusciamo a portarlo in Italia, se questo campionato può permetterselo. E' quasi impossibile. Il Borussia Dortmund sarà anche negli ultimi posti, ma non ha problemi economici. Non è difficile solo per le italiane portarlo via dalla Germania".

Impossibile non parlare di Balotelli tra la suggestione Juve e il clamoroso ritorno all'Inter: "Ha un contratto con il Liverpool e non può essere proposto a nessuno. Ha scelto di andare via dall'Italia, era cosciente di ciò che lasciava e non vuole tornare. Preferisco non parlare dell'Inter perché non ho rapporti con loro".