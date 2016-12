Raiola: "Pogba via dalla Juve? Non lo escludo"

Ogni giorno, una nuova puntata. Il futuro di Pogba è la nuova telenovela dell'estate: dopo la maxi offerta dello United (123 milioni alla Juve, 15 all'anno al giocatore), ieri Raiola ha frenato ("forse non andrà via") salvo poi - in tarda serata - rilanciare: "La Juve non vuole cederlo e c'è la possibilità di parlare di rinnovo. Ma il mercato è lungo e se si presenterà un progetto che porterà Paul a voler partire, ne parleremo col club. Io non escludo nulla".