Raiola: "Pogba può partire, ma costa 100 milioni"

Mino Raiola apre di nuove le porte ad un possibile addio di Paul Pogba alla Juventus. Intervistato da Rmc Sport, il procuratore ha parlato della situazione del numero 10 bianconero: "Il Barcellona lo ha cercato a lungo, soprattutto con Laporta. Non è impossibile che parta, ma sappiamo che la Juve ha rifiutato 85 milioni perché ritiene che il prezzo sia di 100 milioni . Ma di sicuro non se ne andrà a gennaio. In estate deciderà del suo futuro".

L'IMPORTANZA DEL PROGETTORaiola ha spiegato che è impossibile che Pogba lasci la Juventus nella prossima finestra di mercato: "Il Barcellona ci ha provato a lungo, sappiamo che la Juve ha rifiutato offerte da 80-85 milioni di euro perché ritiene che il suo prezzo sia di 100 milioni. Ovviamente a gennaio non se ne andrà perché i grandi giocatori non cambiano maglia a metà stagione".



Le parole del procuratore preparano perciò la strada all'addio del francese? "Non è detto - spiega Raiola -. Pogba è rimasto alla Juve facendo una scelta personale e di cuore. E comunque per Paul quello che conta è il progetto tecnico. Quando ha lasciato il Manchester lo ha fatto per quello. E anche in futuro sarà così".



Non solo il Barcellona, però, proverà a muoversi sul centrocampista: "Possono permettersi di spendere così tanto anche il Psg e il Bayern Monaco, ad esempio. Un trasferimento in Baviera? Guardiola è un grande tecnico".