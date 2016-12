Raiola: "Pogba costa 100 milioni"

10:43 - Mino Raiola fissa il prezzo di Paul Pogba, ormai diventato un obiettivo di tutti i maggiori club europei. Nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, l'agente avvisa il Real Madrid, da tempo sulle tracce del francese: "Paul costa 100 milioni di euro. Se il Real lo vuole mi deve chiamare, a Madrid ti puoi bruciare ma lui è pronto, è molto concentrato nella sua vita e per lui non ci sono montagne impossibili da scalare".

Non è ancora chiaro il futuro di Pogba, che la Juve ovviamente non ha alcuna intenzione di cedere ma, in caso di offerta indecente, le cose potrebbero cambiare a fine stagione. "E' la stella della nuova generazione e non c'è nessuno che è come lui - dice Raiola -. Pogba domina il mercato da un anno e mezzo, l'obiettivo è continuare così prima del prossimo passo, ci sono almeno sette squadre che possono prenderlo e lui ha gli attributi come Ibrahimovic".



Il prossimo passo potrebbe chiamarsi proprio Real Madrid, come ammesso dallo stesso Raiola: "I Merengues ci avevano pensato prima della Juve, ma alla fine rinnovò. Piace tantissimo a Zidane e Ancelotti. Paul costa 100 milioni, se il Real lo vuole mi deve chiamare".