Nella prossima stagione, Zlatan Ibrahimovic vestirà ancora la maglia del Manchester United. A confermarlo è il suo agente Mino Raiola, ai microfoni di ‘TalkSport‘: “C’è una grande possibilità che il rapporto vada avanti per un altro anno e del resto era tutto previsto dal contratto, perciò non è una novità né per noi né per il Manchester United. Quindi il rinnovo è solo una questione di “quando” e non di “se”. Cina? E’ una possibilità che c’è stata anche la passata stagione ma il ragazzo ha voluto venire in Inghilterra. Zlatan non è ancora finito, è ancora lui. Ha ancora il fuoco dentro e vuole continuare a vincere. Se fosse solo questione di soldi non sarebbe al Manchester United”.