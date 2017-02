Mino Raiola non ha dato certezze sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. "Non parlo mai dei dettagli delle trattative fra club e giocatori. Io credo semplicemente che tutti debbano godersi questa stagione, il prossimo anno vedremo cosa accadrà. Non escludo niente. Può succedere di tutto, ma vedremo più avanti", ha detto l'agente dello svedese dello United.