Intervenuto a Radio CRC, Mino Raiola ha parlato di Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic: "Donnarumma? Va lasciato in pace, ha un contratto di un anno e mezzo, se qualcuno lo vuole deve parlare con il Milan. Su Balotelli non escludo nulla, nè il Napoli nè altre società. Vediamo in estate. Zlatan è innamorato della passione dei tifosi partenopei".