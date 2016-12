Raiola a tutto campo: "Mkhitaryan-Juve? Ci può stare. No Ibra alla Roma" 

17:15 - Mino Raiola a tutto campo. Pogba, Mkhitaryan, Ibrahimovic, Balotelli. E tanto altro ancora. In tempo di mercato parole pesanti. Come quelle sul talento armeno del Borussia Dortmund che la Juve sta corteggiando: "Mkhitaryan è un calciatore straordinario sotto l'aspetto tecnico e professionale" ha dichiarato ai mocrofoni della Rai. "E' cresciuto in Armenia, poi è arrivato allo Shakhtar Donetsk. Può creare assist e gol, è utile per la squadra. E' adatto alla Juve, può far parte delle prime dieci squadre al mondo. E' difficile però che il Borussia Dortmund lo lasci partire, ma può portare qualcosa in più al campionato italiano. Vedremo se potrà arrivare in Serie A".

Da un talento a un altro. In prospettiva, per Raiola, il possibile numero uno, Paul Pogba: "Valutazione da 80 milioni? È uno dei calciatori più cari sul mercato. Per età e margini di miglioramento è tra i migliori, la quotazione però dipende sempre dall'eventuale acquirente". E poi Balotelli: "Non si parla più della sua vita privata, questo è un grande miglioramento. Sta lavorando per tornare al top. Non sono pentito dell'operazione e dell'addio di Mario al Milan. La Juve? C'è stata la smentita, dunque la situazione è questa". Infine Ibrahimovic: "Con tutto il rispetto per la Roma, credo che i giallorossi non possano permetterselo". Ma su chi scommetterebbe Mino Raiola oggi? Probabilmente su Felipe Anderson: "L'anno scorso ha faticato, adesso sta esplodendo. Ha grandissime qualità, porta qualcosa in più alla sua squadra. Per la Lazio sarà difficile trattenerlo".