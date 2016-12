Raiola a Miami da Pogba: affare ai dettagli con il Manchester United

Si lavora ai dettagli per il trasferimento di Paul Pogba al Manchester United . Così Mino Raiola ha raggiunto il giocatore a Miami, dove si trova in vacanza, per esporgli la mega offerta dei Red Devils: un ingaggio da quasi 20 milioni di euro all'anno, bonus compresi. Manca solo l'ultimo ok del francese. Intanto ci sono stati nuovi contatti tra il club inglese e la Juventus: la parti si sono ulteriormente avvicinate.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Mino Raiola non si è voluto sbilanciare, ma ha lasciato qualche indizio: "Trasferimento record? Non mi interessa. I giornali scrivono che Pogba può stabilire il record, ma io i record li ho già fatti con Ibrahimovic e Nedved. Io voglio il meglio per i miei calciatori e quindi anche per Pogba".



È stato Pogba a chiedere la cessione alla Juventus? "Non rispondo a nessuno e non parlo dei miei affari. Di certe cose discuto solo con i miei assistiti e loro sanno sempre come stanno le cose", ha tagliato corto il procuratore.



Dalla Florida si attende solo la fumata bianca, Moruinho aspetta in Cina il suo nuovo acquisto mentre a Torino gli oltre 120 milioni di euro per la cessione. Tutti d'accordo, è questione di giorni.