Raiola a 360°: "Balo-Real, glielo auguro. Ibra non torna in Italia"

Mino Raiola a ruota libera su quattro dei suoi più famosi assistiti. Si parte con Balotelli , che sognerebbe il Real: "E' quasi logico, io gli auguro di realizzare il sogno prima o poi" e Ibrahimovic: "Al momento escludo un suo ritorno in serie A". Poi ha ribadito il concetto su Pogba : "A gennaio non si muove, ma giugno è lontano : in termini di mercato è un'altra epoca. Donnarumma può diventare un'opera d'arte".

Nell'intervista a Radio Sportiva, Raiola ha approfondito la situazione Balotelli: "Ha iniziato molto bene poi è dovuto operarsi. Speriamo di rimetterlo in campo il prima possibile. Non è contento perché non può giocare, ma è sereno. Il Real? Se lo ha confidato a Diego Lopez auguriamoci che un giorno possa realizzare il suo sogno". Sul compagno di squadra Donnarumma: "Straordinario per approccio e talento, è giovanissimo ma solo per l'Italia, altrove lanciano i giovani subito vedi Cech e Courtois. Mihajlovic deve dare questo segnale, dare più chance ai grandi talenti giovani".

Chiara la situazione Pogba, almeno per il momento: "Vuole restare alla Juventus sino a fine anno, raramente i grandi campioni si muovono a gennaio ma fine stagione, in termini di calciomercato, è lontanissima". Chiusura su Ibra: "Ci sono degli accordi col Psg, vedremo come finirà. Al momento escludo un suo ritorno in Italia come calciatore".