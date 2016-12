Rabiot vuole la Roma: a gennaio alla corte di Garcia

13:33 - A Parigi ormai è affare fatto, a Roma invece attendono con ansia di mettere nero su bianco. Adrien Rabiot ha scelto la squadra di Garcia e già a gennaio potrebbe sbarcare nella Capitale. I contatti con il Psg sono avviati da tempo, e si tratta solo di trovare l'accordo definitivo. Il giocatore è in scadenza a giugno, ma la Roma è disposta a mettere subito sul piatto cinque milioni di euro per assicurarsi il centrale e anticipare ll'assalto dell'Arsenal.



Sabatini, dunque, ha scelto la corsia preferenziale (quella dei soldi) per non farsi soffiare il giovane talento del Psg. Vista l'accesa concorrenza, infatti, aspettare che il giocatore si svincoli a giugno è troppo pericoloso e c'è il rischio che altri club entrino nella trattativa, innescando un'asta al rialzo. Meglio sborsare 5 milioni di euro a gennaio e chiudere subito l'affare.



Rabiot, del resto, ormai è un separato in casa al Psg. In settimana si allena con la prima squadra e nel weekend viene spedito a giocare con la squadra delle riserve. Per Adrien, continuamente insultato anche dai tifosi del Psg sui social network, la situazione è insostenibile e serve una soluzione in tempi rapidi. Ecco perché la Roma ha deciso di stringere i tempi e di tentare l'assalto già per gennaio.



Il centrale ha chiesto informazioni al compagno Marquinhos sulla Capitale e pare sia convinto a sbarcare in Serie A. Ora resta da chiudere la trattativa con il Psg. I giallorossi sono pronti a mettere mano al portafogli e a versare nelle casse del club francese 5 milioni di euro. Una cifra comunque importante, visto che Rabiot è in scadenza di contratto a giugno. Sembra tutto fatto. E a Roma non vedo l'ora di poter accogliere un nuovo gioiello.