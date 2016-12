15:49 - Ronaldinho continuerà a giocare nel campionato messicano. A fare chiarezza sul futuro dell'ex Pallone d'Oro è il ds del suo club, il Queretaro, Joaquin Beltran. "Ronaldinho resterà con noi. Ora è in permesso per motivi personali ma ai primi di gennaio sarà di nuovo in ritiro con il resto della squadra", anche se non giocherà l'11 gennaio, quando il Queretaro sarà impegnato nel debutto nel Clausura 2015 contro i Pumas.