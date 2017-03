Marco Verratti non intende lasciare Parigi. Intervistato nel corso della trasmissione Stade 2, il centrocampista del Paris Saint-Germain è stato chiaro circa il suo futuro: "Le voci? Non c'è nulla di concreto, semplicemente perché voglio rimanere qui. Faccio parte di un progetto e in Europa progetti così ce ne sono pochi. Il mio sogno è vincere la Champions League qui a Parigi".