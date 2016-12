Psg, Verratti rinnova fino al 2021

E' ufficiale: Marco Verratti ha rinnovato con il Psg fino al 2021. Ad annunciarlo è stato dato il suo procuratore, Donato Di Campli, attraverso il suo profilo Twitter, con tanto di foto della firma del nuovo contratto: "Quarto rinnovo". Verratti, fortemente voluto dal Real Madrid, lo aveva annunciato nei giorni scorsi: "Fa piacere l'interesse degli spagnoli ma finché non ho vinto la Champions, da qui non vado via". Per il centrocampista azzurro anche un aumento dell'ingaggio: ora guadagnerà 7,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.