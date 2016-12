Psg, ufficiale l'addio di Blanc: buonuscita da 22 milioni

Adesso è ufficiale: Laurent Blanc non è più l'allenatore del Psg. A comunicarlo è stato il club parigino ringraziando il tecnico "per tutto i traguardi raggiunti negli ultimi tre anni, per stile di gioco e risultati". Blanc lascia dopo undici titoli conquistati e con una buonuscita di 22 milioni di euro, pur essendosi sempre fermato ai quarti di finale di Champions League. Al suo posto è pronto l'ex Siviglia Unai Emery.