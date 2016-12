Psg, ufficiale Di Maria: "Vogliamo vincere la Champions"

Adesso è ufficiale: il Psg ha annunciato l'ingaggio di Angel Di Maria. Per l'argentino ex Manchester United contratto fino al 2019. "Sono davvero orgoglioso e non vedo l'ora di vestire i colori del Psg. Voglio vincere tutto, sia in Francia sia in Europa. Voglio la Champions League, che è il sogno di ogni calciatore, per la seconda volta. Faremo di tutto per portare in Francia e ai tifosi il trofeo più importante d'Europa", le sue prime parole.