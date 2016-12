Psg senza i paletti del FPF: nel mirino c'è Higuain

Eliminata la grana FPF, il Psg torna dunque ad essere una delle società con maggiore disponibilità economica e grandissime ambizioni. Ambizioni che passano ovviamente per il mercato. Detto di Di Maria, già seguito l'anno scorso, ma poi sfumato per le regole Uefa, nel mirino di NasserAl-Khelaifi c'è anche un altro pezzo da novanta: Gonzalo Higuain.



La situazione di Ibrahimovic, ormai non più al centro del progetto di Blanc e probabilmente già con le valigie pronte, apre le porte all'attaccante del Napoli. A Parigi, per puntare in alto, serve un bomber di razza con esperienza internazionale. Esattamente il profilo che corrisponde al Pipita, per cui sarebbe già pronto un tesoretto da 40 milioni di euro. Un po' poco al momento, viste le recenti parole di De Laurentiis sulla mega clausola rescissoria della punta (94 milioni), ma comunque una buona base di partenza per intavolare una trattativa. A NasserAl-Khelaifi, del resto, le risorse non mancano e non è da escludere che la partenza di Ibra possa incidere molto sull'affare. Si tratta, insomma. E a Napoli qualcuno comincia a pensare seriamente all'addio di Higuain. Quando di mezzo c'è il Psg, infatti, le sorprese sono all'ordine del giorno e di solito hanno molti zero. In alternativa, se l'assalto al Pipita dovesse fallire, a Parigi hanno già pronti altri due nomi per rinforzare l'attacco: Lacazette e Pedro. Gli sceicchi sono tornati e il mercato entra nel vivo.