Psg, ritocco salariale per Ibrahimovic: 1 milione al mese più bonus faraonici

Un forte, sostanzioso, aumento salariale per Ibrahimovic. Da oggi il giocatore più pagato di Francia: insomma, un altro capolavoro compiuto dall'onnipotente agente dello svedese, Mino Raiola. La rivelazione arriva dal quotidiano francese ' Le Parisien' che spiega come il Psg abbia deciso di ritoccare l'ingaggio dell'ex attaccante di Juve, Inter e Milan da qui a fine stagione. Circa 700mila euro lordi mensili in più in busta paga, che portano lo stipendio a poco oltre il milione netto al mese. E il ritocco è retroattivo, cioè si applicherà anche ai primi sei mesi di questa stagione.



Inoltre, secondo quanto riporta 'Le Parisien', Raiola avrebbe strappato anche tre mega bonus: 1,5 milioni se il Psg si confermerà campione di Francia, 1,5 milioni di euro se la squadra di Blanc vincerà la Champions League e 1,5 milioni se Ibra risulterà il migliore del campionato nella somma tra gol segnati e assist.