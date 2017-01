E' in fase di stallo la trattativa per il prolungamento del contratto di Blaise Matuidi con il PSG, vicino alla Juventus quest'estate prima dello stop al trasferimento deciso dal presidente Nasser-al-Khelaifi in persona. Gli ultimi contatti con l'entourage del centrocampista, in scadenza nel giugno 2018, risalgono al novembre scorso. Da allora più nulla, nonostante il francese sia diventato uno degli uomini chiave del tecnico Unai Emery.