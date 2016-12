Psg, offerta pazza per Cristiano Ronaldo: 250mila sterline a settimana

Il divorzio dal Real sembra a buon punto, in Francia lo vogliono a tutti i costi: il Psg è pronto ad una super offerta per Cristiano Ronaldo . Secondo il Daily Mirror, infatti, i paperoni del club parigino starebbero per offrire un contratto da circa 250mila sterline (355mila euro) a settimana, circa 19,5milioni netti a stagione, di poco superiore ai 17 attuali. La notizia arriva proprio dopo le parole di Jorge Mendes che aveva definito "impossibile" l'addio di CR7 dai blancos.

Dalla Francia ne sono convinti: "E' lui l'erede di Zlatan Ibrahimovic", in scadenza di contratto proprio nell'estate 2016. Si complica quindi la strada che portava Ronaldo in direzione Manchester. Lo United sperava, e spera tutt'ora, in un romantico ritorno del portoghese in Premier, come ha ammesso Van Gaal al termine del match con il Watford: "Lo seguiamo". Negli scorsi giorni Patrice Evra aveva ammesso di aver provato, assieme ad Alex Ferguson, a riportare Cristiano a Manchester già nelle passate stagioni. Ma il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, è determinato a presentare un'offerta indecente per portare a Parigi Ronaldo. I Red Devils verrebbero così tagliati fuori dalla corsa al giocatore: la disponibilità economica dello sceicco, infatti, è difficile da battere. La speranza di Van Gaal è che il portoghese decida in prima persona di tornare all'Old Trafford. In Spagna, intanto, tutto tace.