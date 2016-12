Psg, Lavezzi verso la Premier: sfida Liverpool-Tottenham 

11:54 - Una cosa è certa: il rapporto tra Lavezzi e il Psg è compromesso. Ciò che invece è tutt'altro che scontato è il suo ritorno in Italia: è vero che piace - tanto - alla Juve, che l'Inter lo segue, che il Milan - per quanto defilato - resta vigile ma ingaggio e costo del cartellino sono ostacoli non facilmente superabili. Tanto più se, come scrivono in Inghilterra, sia Liverpool - in primis - e Tottenham hanno deciso puntare sull'ex napoletano.

A mettere pressione la dirigenza del Psg, se così si può dire per un club dalla disponibilità economica impressionante, è il contratto in scadenza nel giugno del 2016. Ecco il perché della volontà di capitalizzare già a gennaio la cessione di un giocatore comunque ormai ai margini del progetto. E per di più desideroso di andarsene. Dove però? In Italia? Già, qui non mancano gli estimatori. Juve e Inter su tutti. Ma le ultime indiscrezioni di mercato segnalano un deciso ritorno di fiamma del Liverpool che per il Pocho, scrive il Daily Express, avrebbe formulato un'offerta vicina ai dieci milioni di euro. Cifra sufficiente per intavolare una trattativa su un tavolo dove il rialzo potrebbe essere poi garantito dall'interesse del Tottenham, in un asta-derby in salsa inglese destinata ad ingolosire il Psg. Con buona pace di chi in Italia sogna un ritorno del Pocho.