Psg, idea Mourinho se rompe col Chelsea

Il Paris Saint-Germain segue con interesse le vicende di Josè Mourinho: se lo Special One lasciasse il Chelsea, i francesi sarebbero pronti a ingaggiarlo per la prossima stagione. Lo riporta il Sunday Express, secondo cui il tecnico portoghese sarebbe il candidato ideale per portare la squadra della Qatar Sports Investments, che pare non credere più molto in Laurent Blanc, a vincere la Champions League.