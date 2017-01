Dopo l'acquisto di Julian Draxler, il Paris Saint-Germain potrebbe rinforzarsi ancora in attacco con l'arrivo di Fernando Llorente dallo Swansea. L'ex giocatore della Juventus, seguito anche dal Chelsea di Antonio Conte, sarebbe stato individuato come vice Cavani e potrebbe essere schierato anche in Champions League. Il nome dello spagnolo però, stando a quanto riporta L'Equipe, non convincerebbe del tutto i vertici del club francese.