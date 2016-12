Psg, France Football: Messi, Ronaldo o Suarez per il dopo-Ibra

11:53 - "Chi sarà il sostituto di Ibrahimovic al Psg?". Se lo chiede "France Football", che analizza attentatmente le future opzioni del mercato, fa sognare i tifosi della squadra di Blanc e pubblica un fotomontaggio di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suarez con la maglia del club parigino. Il contratto del campione svedese col Psg scadrà nel 2016, ma in Francia è già partito il toto-nomi per individuare il suo erede.

Tre campioni e un sogno. A Parigi hanno già iniziato a pensare al dopo-Ibra. Il progetto milionario del Psg, del resto, non può prescindere da un uomo immagine di risalto e con lo svedese in scadenza nel 2016 è già ora di iniziare a pianificare il grande colpo. Secondo la rivista le ipotesi più affascinanti portano a Messi, CR7 e Suarez.



Arrivare alla Pulce (scadenza 2018 e ingaggio faraonico) sarà molto difficile, a meno che a Barcellona non la spunti chi pensa che l'argentino abbia già raggiunto l'apice della sua carriera e possa essere ceduto per far cassa (200/250 milioni). Discorso simile per Ronaldo. Per France Football, il portoghese è il vero sogno del Psg non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per la sua potenza mediatica e di business. Al Real però tutti lo adorano e, al momento, sembra complicato che i Blancos lo lascino partire. Ad ogni modo, il club parigino starebbe monitorando la situazione con grande attenzione e sarebbe pronto a inserirsi in un'eventuale asta al rialzo con lo United. Situazione diversa invece per Suarez. Se l'avventura a Bercellona non dovesse andare come sperato (visti i molti campioni con cui deve giocarsi il posto), l'uruguaiano potrebbe anche decidere di lasciare la Spagna e il Psg sarebbe la perfetta "uscita di sicurezza".



Nella speciale lista di France Football dei pretendenti per il dopo Ibra al Psg, vengono poi citati anche Neymar, Di Maria, Hazard e Pogba. Dei quattro, il francesino della Juventus sembra essere quello con maggiori chance. Oltre ad avere un'esnorme stima dei dirigenti del Psg, infatti, Paul ha lo stesso agente di Ibrahimovic e potrebbe scegliere proprio il club parigino per mettere le mani sulla Champions League.