Psg eliminato dalla Champions, Verratti: "Che vergogna!"

Una delusione pazzesca per i giocatori del Psg. Indescrivibile. Dopo la clamorosa eliminazione contro il Barcellona, Marco Verratti ha lasciato il Camp Nou con le lacrime agli occhi: “Sapevamo che tutti i giocatori del Barcellona erano migliori di noi, tutto quello che dovevamo fare era giocare come una squadra, giocare insieme. Qui non è mai facile, è difficile riuscire a chiudere ogni spazio. C’erano due rigori per noi, ma non abbiamo perso 6-1 per colpa dell’arbitro, è stata solamente colpa nostra. Mi vergogno per quanto successo e mi scuso con tutti i nostri tifosi. Il Barcellona ci ha costretto a giocare così bassi, siamo tutti molto tristi”.