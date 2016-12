Psg, Cavani compra casa a Roma: i tifosi giallorossi sognano 

14:29 - Edinson Cavani sbarca a Roma e compra casa. Per ora solo un investimento economico. Presto, troppo presto per leggervi qualcosa di più. In chiave mercato, si intende. Però... Però, visto che il Matador è in rotta con il Psg, ecco che la speranza si accende. E il sogno dei tifosi giallorossi prende corpo, le voci si rincorrono, il tam tam si diffonde, l'illusione e il desiderio crescono. L'immobile acquistato, situato al terzo e ultimo piano di una palazzina del '700 consta di 4 camere da letto, un triplo soggiorno, 3 bagni, palestra privata e zona relax per un totale di 450 metri quadri. La trattativa per l’acquisto, portata avanti dalla Proto Organization Ltd di Londra si è conclusa nel giro di pochi giorni ed è stata formalizzata dal Notaio Giuliani.

Una piccola reggia con vista sulla città eterna, un investimento come tanti che al momento non sembra legata a motivazioni calcistiche. Tuttavia la Roma continua a cercare una grande punta per il prossimo anno in sostituzione di Destro. Lo stesso Cavani non si trova bene a Parigi e insieme a Lavezzi è stato messo “in punizione” da Blanc per essere tornato in grande ritardo dalle vacanze natalizie. L’allenatore ha messo fuori rosa i due ex-napoletani per due giorni definendo il loro comportamento “grave e inaccettabile”. In Italia c’è chi inizia a sperare veramente in un ritorno non solo del Pocho ma anche del Matador...