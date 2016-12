Psg, Blanc a rischio: per la panchina spunta Mancini

23:33 - Laurent Blanc e il Paris Saint Germain, una storia che potrebbe presto concludersi. Come scrive Le Parisien, l'allenatore francese potrebbe essere rimpiazzato da Roberto Mancini. Il tecninco di Jesi, accostato negli ultimi giorni alle panchine di Lokomotiv Mosca, Portogallo e Napoli, sarebbe favorito su Leonardo. I giocatori del Psg infatti non vedrebbero di buon occhio un ritorno del brasiliano, da allenatore.

Dopo l'ultimo pareggio in trasferta col Tolosa, la panchina di Blanc non è più così salda. L'ex commissario tecnico della Nazionale francese è reduce da 3 pareggi nelle ultime quattro gare in campionato e rischia di trovarsi a meno cinque dalla vetta, in caso di vittoria del Marsiglia questa sera. Il Psg non è riuscito a vincere nemmeno all'esordio in Champions League contro l'Ajax e anche Zlatan Ibrahimovic ha lanciato l'allarme: "Qualcosa non va". Le prossime due supersfide contro Barcellona (Champions) e Monaco (Ligue 1) potrebbero decidere il futuro di Blanc. Mancini attende e spera di poter riabbracciare presto Ibra, suo giocatore all'Inter dal 2006 al 2008.