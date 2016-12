Psg: assalto a Neymar se parte Ibrahimovic

Neymar al Psg. Il club francese ci proverà in estate, in caso di addio di Ibrahimovic. Lo mette in prima pagina l'Equipe: "Il Paris Saint Germain cerca la sua stella". Il sogno è il brasiliano del Barcellona, che in Spagna si sta confermando uno dei giocatori più forti del mondo, fresco del terzo posto nel Pallone d'Oro, alle spalle di Messi e Cristiano Ronaldo. Tutto dipende da Ibra, in scadenza di contratto col Psg. Un affare da oltre 100 milioni.