Psg, Al Khelaifi: "Ho incontrato Pogba"

11:59 - Contatto Psg-Pogba. Ad ufficializzare la voce che circola nelle stanze di mercato di mezza Europa è stato il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi: "Sì, ho incontrato Pogba perché è un grande talento, francese e parigino. In tanti però lo vogliono". L'allarme ha cominciato a suonare a Vinovo dove, sempre secondo Al Khelaifi, Cavani non approderà: "Resterà al Psg. Per 50 milioni non mi siede nemmeno a trattare".

Gli ammiccamenti del Psg nei confronti del centrocampista bianconero non sono una novità, anzi. Da tempo la società parigina è nell'orbita del giocatore che dal canto suo non ha mai nascosto un certo apprezzamento per il corteggiamento. La novità, semmai, è che sia stato lo stesso Al Khelaifi a scendere in campo parlando direttamente col giocatore. Un incontro, ammesso a Le Parisien, che la Juventus probabilmente non prenderà benissimo pur restando in piedi una possibilità di inserire Cavani nella trattativa. "Edinson ha solo bisogno di fiducia - ha commentato il presidente del Psg -, ma tutti sanno il suo talento. Resterà al Psg anche la prossima stagione e per 50 milioni non mi siederei nemmeno a guardarla".

Parole da prendere con le pinze, come sempre nel mercato, ma che se confermate vedrebbero il Psg confermato quasi in blocco con l'aggiunta di Pogba: "Ibra resta con noi anche l'anno prossimo, non ci priveremo della nostra stella e la questione non si pone. Stesso discorso per Pastore e Blanc. Identificheremo le sue esigenze per dargli i giusti mezzi per vincere la Champions che è il nostro sogno". Dal discorso presidenziale resta fuori Lavezzi, per lui l'avventura a Parigi dovrebbe essere finita.