Psg, Al Khalaifi blinda Verratti: "E' incedibile"

Messaggio forte a chiaro da Parigi per Barcellona, Inter e Juve . " Marco Verratti è incedibile ", ha dichiarato il presidente del Psg, rispondendo alle numerose indiscrezioni di mercato e agli interessamenti sempre più insistenti dei blaugrana per l'ex giocatore del Pescara. Per i francesi, il regista della nazionale è un elemento chiave del progetto e Nasser Al Khalaifi non perde occasione per ribadire il concetto.

Marco Verratti piace a molti, soprattutto al Barça, che vorrebbe inserirlo in rosa per raccogliere l'eredità di Iniesta sfruttando anche i buoni rapporti con Patrick Kluivert, appena arrivato al Psg. Al momento però a Parigi attorno al centrocampista italiano hanno alzato una barricata insormontabile. Il giocatore è considerato incedibile a tutti gli effetti e quando parla Nasser Al Khalaifi c'è da credergli. L'ambizioso progetto del Psg, del resto, non può prescindere dalle geometrie, dal carisma e dalla qualità delle giocate di Verratti.



Discorso valido anche per Inter e Juve, da tempo sulle tracce dell'ex Pescara. A scanso di equivoci, Marotta e Ausilio hanno già smorzato l'entusiasmo dei tifosi, ammettendo che l'operazione Verratti è praticamente impossibile. Una fotografia piuttosto reale della situazione, visti i protagonisti in campo. Trattare col Psg non è mai facile. Figurarsi se si parla di Verratti...