Premier League, mercato da record: spesi oltre 1,3 miliardi di euro

Con un giro di affari da oltre 1,3 miliardi di euro, la Premier League non solo si conferma il campionato più ricco al mondo, ma ha anche sfondato il record di spesa nella storia del calcio britannico. A guidare la classifica dei più spendaccioni c'è il Manchester City, che per rifarsi il look ha scucito 210 milioni e messo a segno la trattativa più esorbitante dell'estate: il tesseramento di Kevin De Bruyne per 75 milioni di euro.