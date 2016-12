Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1: le trattative più calde

10:37 - Non solo in Italia le ultime ore del calciomercato sono frenetiche, anzi. In Premier League soprattutto le grandi squadre stanno cercando di rinforzare le proprie rose nelle rispettive cavalcate al titolo e le cifre che girano fanno sognare i tifosi. Anche in Spagna, Germania e Francia però gli uomini mercato sono attivissima. LE ULTIME NOTIZIE LIVE

OCAMPOS AL MARSIGLIA

Ocampos, seguito a lungo dalla Fiorentina, ha firmato per il Marsiglia

SCHUERRLE VA AL WOLFSBURG

Pratica conclusa per André Schuerrle: il giocatore campione del mondo con la nazionale tedesca negli ultimi mondiali brasiliani ha raggiunto un accordo per il trasferimento dalla Premier League alla Bundesliga, accettando dopo una lunga trattativa il passaggio dal Chelsea al Wolfsburg. Il trasferimento è stato confermato dal club tedesco.

L'ASTON VILLA HA CHIESTO LAMBERT AL LIVERPOOL

L'Express riporta che l'Aston Villa, in cerca di un attaccante, ha chiesto al Liverpool Rickie Lambert, giocatore-tifoso dei Reds.

ARSENAL: TUTTO SU SCHNEIDERLIN

Il Telegraph riporta che Wenger in queste ultime ore di mercato offrirà 25 milioni di sterline al Southampton per portare a Londra il francese Schneiderlin.

UNITED: JANUZAJ NON ANDRA' VIA IN PRESTITO

E' entrato nella maggior parte dei discorsi mercato, ma alla fine Adnan Januzaj resterà al Manchester United. I red devils hanno tolto il belga dal mercato rifiutando le proposte di prestito di Real Sociedad e Psg

ANDERLECHT: PRESO SYLLA

L'Anderlecht ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Idrissa Sylla. Per lui contratto di quattro stagioni e mezzo.

BILD: REUS ALL'ARSENAL A GIUGNO

La Bild, il quotidiano più importante in Germania, è certa: Marco Reus lascerà il Borussia Dortmund a giugno. Bayern Monaco? Macché, il tedesco si trasferirà all'Arsenal per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

UNITED: ZAHA E' DEL CRYSTAL PALACE

Wilfried Zaha ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo col Crystal Palace. L'inglese non tornerà quindi allo United da cui è in prestito ma renderà definitivo il passaggio agli ordini di Pardew.

ILLARRAMENDI PUO' LASCIARE IL REAL

E' il giorno decisivo anche per il futuro di Asier Illarramendi. Il centrocampista del Real non andrà all'Athletic di Bilbao ma ha pretendenti in Premier League. Piace a Liverpool e Arsenal che nelle ultime ore potrebbero trovare la formula giusta per convincere i Merengues.

MOURINHO, NON SOLO CUADRADO: ANCHE ENNER VALENCIA

Il mercato del Chelsea non si concluderà con l'acquisto di Cuadrado dalla Fiorentina. In attesa di sbloccare la partenza di Salah nella direzione opposta, con la cifra incassata dalla cessione di Schurrle al Wolfsburg, Mourinho ha chiesto alla dirigenza Enner Valencia del West Ham per 20 milioni di sterline.

PSG: MARQUINHOS RESTA

Il Sun rivela che nella giornata di ieri il Paris Saint Germain ha rifiutato un'offerta di ben 35 milioni di sterline per Marquinhos. I Red Devils potrebbero rilanciare.

ATTENZIONE A DZEKO: PUO' LASCIARE IL CITY

Edin Dzeko potrebbe anche lasciare il Manchester City in questa finestra di mercato. L'attaccante bosniaco non trova spazio tra i titolari di Pellegrini e un'offerta ai Citizens è arrivata dal Fenerbahce. Sul piatto 12 milioni di sterline, ma l'affare resta complicato.

REAL MADRID: IL SOGNO E' DE GEA, ANCHE COL RINNOVO UNITED

Il Real Madrid vuole David De Gea e l'amore è ricambiato. Il portiere spagnolo però è riconoscente al Manchester United che lo ha aspettato anche nei momenti difficili e per questo accetterà la proposta di rinnovo contrattuale. Con una clausola però: ovvero la possibilità di poter lasciare la Premier se il Real dovesse fare un'offerta importante.

CHELSEA: VARANE NON E' PASSATO DI MODA

Mourinho ha sempre nel mirino il difensore francese del Real Madrid, Raphael Varane. Difficile che l'affare si possa chiudere già a gennaio, ma i Blues proveranno un ultimo tentativo.