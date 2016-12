Prandelli a Singapore da Peter Lim: firma col Valencia per due anni

Bentornato Mister. Bentornato Cesare Prandelli . L'ex ct azzurro torna ad allenare: sua la panchina del Valencia. Dopo la parentesi non positiva al Galatasaray, ancora un club e sempre prestigioso da riportare in alto. Peter Lim , proprietario del Valencia , lo ha scelto, lo ha facilmente convinto e ora lo ha invitato a Singapore per la firma sul contratto (sino al 2018). Prandelli tornerà in Europa sabato, domenica sarà al Mestalla per assistere alla sfida con l'Atletico Madrid e lunedì verrà presentato alla stampa.

La notizia, ricordiamolo, era arrivata ieri mattina dalla Spagna grazie al quotidiano Marca che aveva raccontato di una cena tra l'ex c.t. della Nazionale e il direttore sportivo degli spagnoli Suso Garcia Pitarch in Italia giovedì scorso. Da lì un progressiva accelerazione che ha portato alla chiusura dell'accordo che verrà ora sancito con la stretta di mano a SIngapore tra Prandelli e Peter Lim.



Scelto per la sua esperienza, per la sua preparazione e, da non dimenticare, per la sua innata capacità di creare empatia all'interno dello spogliatoio, Prandelli deve risollevare una squadra che sta faticando non poco in Liga: l'obiettivo fissto dalla proprietà è quello di risalire presto in classifica e puntare alla qualificazione in Europa League.