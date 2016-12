Porto: per Herrera servono almeno 25 milioni

Per il Napoli non sarà per niente facile strappare Hector Herrera al Porto in questa sessione di mercato. Il centrocampista messicano che ha stregato De Laurentiis sarebbe perfetto nel 4-3-3 di Sarri come validissima alternativa a Marek Hamsik. Per questo il presidente partenopeo è pronto a sborsare almeno 25 milioni di euro per arrivare al sì dei lusitani che, al momento, non hanno nessuna intenzione di privarsi del 25enne.

Da ricordare anche che Herrera ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma il Napoli non vuole spingersi oltre ai 25. Un investimento davvero importante visto che sarebbe il secondo acquisto più caro dell'era AdL dopo Higuain. Un colpo sicuramente per puntare allo scudetto che è diventato, domenica dopo domenica, l'obiettivo principale della stagione.



Sul taccuino di Giuntoli, però, c'è anche il nome di Kramer del Bayer Leverkusen. Il mediano campione del mondo piace da circa due anni e potrebbe sbarcare al San Paolo per una cifra inferiore rispetto al messicano. Pista quindi molto calda e da non sottovalutare come ha ammesso lo stesso De Laurentiis.



Si continua a lavorare anche sul fronte Maksimovic con il Torino. Un vero e proprio braccio di ferro con Cairo pronto a rifiutare ogni offerta. L'ultima idea degli azzurri per far vacillare il numero uno granata potrebbe essere quella di inserire anche il cartellino di Valdifiori nell'affare. Il centrocampista, pupillo di Sarri, non ha rispettato le aspettative create all'Empoli e potrebbe rilanciarsi in granata.