Pogba-United, Mourinho: "Presto un colpo di mercato"

Due nuovi indizi avvicinano sempre di più Pogba al Manchester United. Il primo: secondo diversi media inglesi, nelle prossime ore il francese sarà a Manchester per la firma così da poter ufficializzare il trasferimento entro domenica. Il secondo: Mourinho, in conferenza, dice che presto lo United annuncerà un colpo di mercato. "Ma non voglio parlare di Pogba, non mi piace parlare dei giocatori altrui" ha specificato lo special One.