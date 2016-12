Pogba, un altro indizio: la numero 6 dello United è libera

Potrebbe essere una casualità, certo. Ma quando ci sono in ballo oltre cento milioni non c'è mai molto spazio per le casualità nei grandi club. Soprattutto quando in mezzo c'è Mourinho. Nello spogliatoio dei Red Devils la numero 6 è ancora senza un padrone e per molti in Inghilterra non è un caso. La maglia è già pronta: lo Utd aspetta Pogba.



GLI ALTRI NUMERI

Zlatan Ibrahimovic ha soffiato la maglia numero 9 ad Anthony Martial (che ha ripiegato sull'11), evitando di raccogliere l'invito di Eric Cantona a prendere la numero 7, che resta sulel spalle di Memphis Depay. Gli altri due nuovi acquisti, Eric Bailly e Henrikh Mkitharyan hanno scelto invece il 3 e il 22.