Pogba, Raiola: "La Juve non vuole cederlo e pensa al rinnovo"

Paul Pogba è l'uomo di mercato più ambito e chiacchierato del momento, ma Mino Raiola frena sulle voci sempre più insistenti che danno il suo assistito vicinissimo a vestire la maglia del Manchester United . " Pogba forse non andrà via, non ha fretta di giocare altrove e la Juventus non ha intenzione di cederlo - ha spiegato il procuratore al Times -. Anzi, vogliono rinnovare il contratto di Paul ".

Parole pesanti, che aprono un nuovo scenario dopo le indiscrezioni su un'offerta da 123 mln proveniente da Manchester per il francesino. Pogba potrebbe rimanere ancora alla corte di Allegri. I bianconeri certamente non potranno garantirgli l'ingaggio faraonico promesso dallo Utd (12-13 milioni), ma potrebbero comunque decidere di fare uno sforzo per allungare il contratto fino al 2020-2021, alzando l'ingaggio da 4,5 milioni a 6 milioni.



Raiola, del resto, non parla mai a caso. E se ha fatto riferimento all'intenzione di rinnovo della Juve, avrà le sue ragioni. Forse ha voluto mandare un messaggio a Marotta, o forse allo United. Per scoprirlo c'è ancora molto tempo a disposizione. "Tante squadre vogliono Pogba, ma la Juventus è un club che vuole tenere i propri migliori giocatori", ha spiegato il procuratore di Paul. A buon intenditor, poche parole.