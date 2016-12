Pogba, Raiola a Manchester: pronti 104 mln più bonus

Fuori Pogba , dentro Higuain . Potrebbe essere questo uno dei prossimi scenari in casa Juve. De Laurentiis è stato chiaro: per avere il Pipita la Juve deve pagare la clausola da 94 milioni di euro. Tanti. Ma i soldi che il Manchester United è pronto a sborsare per Pogba sono anche di più. E un Pipita in bianconero farebbe dimenticare a molti tifosi l'eventuale addio di Pogboom. E Raiola a Manchester ha ascoltato la proposta dello United: 104 milioni di euro, la Juve ne vuole 120 più bonus.

Così mentre Pogba si gode le vacanze a Miami, l'agente Mino Raiola sta lavorando su un clamoroso ritorno al Manchester United. I Red Devils lo persero incassando un milione di euro. Dopo tre anni sono pronti a versarne 104 per riaverlo, pagandogli uno stipendio da 13 milioni l'anno per 5 anni. Sbaragliata la concorrenza del Real Madrid.



Nel frattempo la Gazzetta dello Sport sottolinea che, sulla base di un accordo tra giocatore e Juventus, il 20% del ricavato andrebbe proprio a Pogba. In questo caso, dunque, la Juventus incasserebbe poco più di 100 milioni: praticamente la cifra esatta necessaria a pagare la clausola del Pipita. Capitolo Gabigol: è in programma un viaggio in Brasile per parlare con il Santos dell'attaccante. L'offerta bianconera è di 18 milioni di euro.