Pogba, offerta impossibile: così si compra Messi

C'è chi è, almeno formalmente, irraggiungibile. Chi lo sembrava e chi, a quanto pare, sta scalando rapidamente posizioni nella hit dei colpi di mercato più folli. Paul Pogba come un Messi o qualcosa del genere sempre che le voci rimbalzate dall'Inghilterra siano vere. Intanto i fatti: il City, scrive Star Sport, si prepara a offrire per il francese 155 milioni di sterline complessive. Duecentomilioni di euro circa, roba che anche solamente a scriverlo mette i brividi. Quindi una piccola, banale, riflessione: clausola rescissoria alla mano, con 250 milioni si strappa Messi al Barcellona. Voi cosa fareste nei panni dei Citizens? Una risposta noi l'avremmo...



Insomma, parliamoci chiaramente: nel mercato varrà anche tutto, ma davvero può essere considerata seria un'offerta del genere per Pogba? Chiariamo: bravo, bravissimo, giocatore incredibile. Ma Messi è Messi, altra storia. E d'altronde se è vero che il prezzo lo fa sempre chi vende, siamo abbastanza sicuri che non sia necessaria un'esagerazione del genere per convincere la Juve a cedere il suo gioiellino. Pur senza voler sminuire Pogba e il club bianconero, a quota 100 milioni, immaginiamo, un accordo si potrebbe trovare anche perché - e questa è un'altra follia, anche se più credibile - il City pagherebbe al giocatore un milione di sterline al mese per cinque stagioni. A spanne 15-16 milioni di euro l'anno. Tornando alla Pulce, giusto per insistere, lo stipendio che il Barça gli garantisce è di 20 milioni. Ci siamo, siamo lì, over the top.